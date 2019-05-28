رياضة | مدربون × كان 2019 (8).. صنداي تشيدزامبوا قائد "محاربي" زيمبابوي وصاحب ذكريات سيئة أمام منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (8).. صنداي تشيدزامبوا قائد "محاربي" زيمبابوي وصاحب ذكريات سيئة أمام منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتى موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الثامنة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب "صنداي تشيدزامبوا" المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أحد منتخبات مجموعة منتخب مصر ومعهما أيضًا منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويتطلع "تشيزامبوا" لقيادة منتخب بلاده نحو الأدوار النهائية للبطولة الإفريقية.

- مسيرته الكروية:

صنداي تشيدزامبوا من مواليد 4 مايو لعام 1952 في زيمبابوي، وكان واحد من أفضل المدافعين في زيمبابوي، قضي "تشيدزامبوا" معظم مسيرته بالملاعب ضمن صفوف فريق ديناموز هراري بطل زيمبابوي، ونجح في الحصول معه على لقب الدوري الزيمبابوي 5 مرات في تاريخه.

كما مثل "تشيدزامبوا" منتخب زيمبابوي دوليًا في عدة مباريات، وشارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، لكن فشل منتخب بلاده في التأهل للمونديال بعدما خسر أمام منتخب الكاميرون وودع التصفيات المؤهلة للبطولة.

- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه "صنداي تشيدزامبوا" للتدريب، وتولي القيادة الفنية لفريقه السابق ديناموز هراري ، ونجح في حصد لقب بطولة الدوري 6 مرات مع فريق ديناموز، كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا 1998 وخسر أمام أسيك ميموزا الايفواري، ليصبح واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ النادي.

تولي "تشيدزامبوا" القيادة الفنية لمنتخب زيمبابوي عام 2004 وقاد منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه والي أقيمت في تونس في نفس العام، ولكنه خرج من الدور الأول بعدما تذيل ترتيب المجموعة التي ضمت معه منتخبات الكاميرون والجزائر ومصر.

عاد "تشيدزامبوا" لقيادة منتخب زيمبابوي مجددًا في عام 2008 واستمر معه حتي مايو 2010، وحصل معه علي كأس كوسافا عام 2009.

واتجه "تشيدزامبوا" فيما بعد إلي جنوب إفريقيا لقيادة فريق فري ستات ستارز واستمر معه عدة أشهر، قبل أن يرحل لتدريب فريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي وقاده في ولايتين، الأولي من 26 أكتوبر 2010 وحتي 23 أكتوبر 2011، والثانية من مايو 2012 وحتي 30 أكتوبر من نفس العام، قبل أن يتم الاستعانة به كمستشار فني بالنادي حتي 2013.

وفي ديسمبر 2017 أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم تعيين "تشيدزامبوا" مدربًا للمنتخب، ويعتمد على طريقة لعب 1-3-2-4، وحصل مع منتخب بلاده على كأس كوسافا مجددًا عام 2018

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- أرقامه مع زيمبابوي:

قاد "تشيدزامبوا" منتخب زيمبابوي في 6 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد 11 نقطة اعتلي بها صدارة مجموعته في التصفيات والتي ضمت الكونغو الديمقراطية وليبريا والكونغو برازفيل.

ويلعب منتخب زيمبابوي ضمن المجموعة الأولي لبطولة أمم إفريقيا 2019 مع منتخبات مصر وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

- مواجهاته السابقة مع مصر:

سبق وواجه "صنداي تشيدازمبوا" منتخب مصر في مباراتين سابقتين وذلك خلال قيادته لمنتخب زيمبابوي عام 2004، المواجهة الأولي كانت في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2004 بتونس، وفاز الفراعنة 2-1 وسجل الأهداف تامر عبد الحميد ومحمد بركات.

أما المواجهة الثانية بين "تشدزامبوا" ومنتخب مصر كانت في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 24 مايو 2004، وفاز منتخب الفراعنة أيضًا بهدفين دون مقابل سجلهما محمد أبوتريكة وأسامة حسني.

- أبرز إنجازاته كـ"مدرب":

لقب الدوري المحلي في زيمبابوي "6 مرات" مع ديناموز هراري

وصيف دوري أبطال إفريقيا 1998 مع ديناموز هراري

كأس كوسافا مع منتخب زيمبابوي "مرتين" 2009، 2018

قاد منتخب زيمبابوي للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه عام 2004

قاد منتخب زيمبابوي للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019