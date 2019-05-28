رياضة | العمار: سنقدم اليوم صورة تختلف عن المباراة الأولى أمام فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمار: سنقدم اليوم صورة تختلف عن المباراة الأولى أمام فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي للشباب على استعداد الفريق لجولته الثانية أمام منتخب مالي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن مشاركة الأخضر بكأس العالم للشباب.

يلعب المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب، والمقامة حالياً في بولندا، في مجموعة تضم كلاً من مالي وبنما وفرنسا.

وذكر العمار في تصريحات تلفزيونية: "نحن مستعدون لمباراة مالي، سنقدم صورة أخرى عن التي ظهرت في المباراة الأولى أمام فرنسا".

وأضاف: "نقوم بدراسة أي خصم قبل المباراة، والجهاز الفني يقدم لنا الأشياء التي نعمل عليها لتقديم صورة جيدة".

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وتابع العمار: "أجواء كأس العالم جميلة الملاعب والجو كل شيء رائع، البطولة عن تختلف عن آسيا في قوة المنتخبات المشاركة والتنافس هنا أكثر".

واختتم العمال تصريحاته قائلاً: "تسليط الضوء على من قبل الفيفا، يعد داعم كبير بالنسبة لي إني أقدم الأفضل وأساعد فريق في الانتصارات قبل أي شيء".

والجدير بالذكر أن الأخضر كان قد تلقى الهزيمة على يد نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جدينيا”، في مستهل مشوار مونديال 2019 في بولندا.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف أول عن طريق يوسف فوفانا عند الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أمين جويري الهدف الثاني في الدقيقة 75.