رياضة | حارس ليفربول يقترب من الانتقال إلى بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ليفربول يقترب من الانتقال إلى بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي بورنموث الإنجليزي في التعاقد مع سيمون مونيليه حارس مرمى فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية بأن بورنموث مهتم بالحصول على خدمات الحارس الاحتياطي للريدز لدعم مركز حراسة المرمى للفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن ليفربول لن يمانع في رحيل حارسه مقابل الحصول على مبلغ ١٥ مليون جنيه استرليني.

ويغيب مونيليه عن المشاركة مع ليفربول منذ تعاقد النادي الإنجليزي مع البرازيلي أليسون في الصيف الماضي قادما من روما.