رياضة | الجوهري يحصل على إذن المقاولون لإجراء الصليبي في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجوهري يحصل على إذن المقاولون لإجراء الصليبي في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة المقاولون العرب، على سفر يوسف الجوهري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وكان يوسف الجوهرى تعرض إلى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته فى إحدى تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز.

وكان ذئاب الجبل، حصل على راحة عقب تأجيل مواجهته أمام الأهلي، إلى أجل غير مسمى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.