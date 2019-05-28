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رياضة | مودريتش يصدم ليفربول قبل نهائي الأبطال

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تحدث لوكا مودريتش نجم نادي ، عن المباراة النهائية المنتظرة من بطولة والتي ستجمع بين فريقي توتنهام وليفربول.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "أتمنى فوز توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن رونالدو، قال لوكا: "لست أنا فقط من يفتقد ، ريال مدريد أيضا يفتقده، فعندما يركض الدون بسرعة فائقه فمن السهل التمرير له".

وكان كريستيانو رونالدو قد ترك ريال مدريد في صيف 2018 ليبدأ رحلة جديدة في مرتدياً قميص نادي يوفنتوس.

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