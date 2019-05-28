رياضة | مودريتش يصدم ليفربول قبل نهائي الأبطال

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تحدث لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد، عن المباراة النهائية المنتظرة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين فريقي توتنهام وليفربول.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية تلفزيونية اليوم الثلاثاء: "أتمنى فوز توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن رونالدو، قال لوكا: "لست أنا فقط من يفتقد كريستيانو رونالدو، ريال مدريد أيضا يفتقده، فعندما يركض الدون بسرعة فائقه فمن السهل التمرير له".

وكان كريستيانو رونالدو قد ترك ريال مدريد في صيف 2018 ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الإيطالي مرتدياً قميص نادي يوفنتوس.