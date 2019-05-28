رياضة | ريال مدريد يتحرك لضم نجم يوفنتوس بأمر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك لضم نجم يوفنتوس بأمر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي عن اتجاه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى تدعيم صفوف الملكي بصفقة من يوفنتوس، بعد صعوبة استقدام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، أن تعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا لن يكون بالأمر الهين، لا سيما مع تمسك إدارة الشياطين الحمر بجهود الدولي الفرنسي، فضلًا عن دخول عدة أندية كبيرة على خط المفاوضات.

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وأضافت الصحيفة أن زيدان سيتجه للتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس، البوسني ميراليم بيانيتش، حتى يكون بديلاً لصفقة بول بوجبا.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل ميراليم بيانيتش عن البيانكونيري، سهل بالمقارنة مع مغادرة بوجبا للشياطين الحمر، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة الملكي كثيرًا.

وتابعت "انتقال بيانيتش إلى ريال مدريد ممكن، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي، والذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر".