رياضة | اتحاد الكرة يستقر على موعد قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على موعد قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، لإقامة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الدوري العام، بأواخر يوليو المقبل.

وأكد أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية والمتحدث الرسمي، أنه سيتم إنهاء مسابقة الدوري العام قبل استقبال شهر أغسطس المقبل وفور انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الجبلاية، بيانا خلال الساعات المقبلة لتوضيح المواعيد الجديدة والتي طرأت على مسابقة الدوري المصري الممتاز.