رياضة | رئيس برشلونة يصدم جماهيره ويحسم مستقبل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يصدم جماهيره ويحسم مستقبل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة موقفه من رحيل إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا عن قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وفقا لبرنامج الشيرينتيجو، فإن بارتوميو يدعم بقوة استمرار فالفيردي في صفوف البارسا الموسم المقبل بالرغم من الضغوطات التي يتعرض لها الأول.

ونفى برشلونة اليوم لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، نية النادي إقالة فالفيردي اليوم وغدا لأنه سيكون هناك اجتماع هام بين جوسيب بارتوميو وأعضاء الهيئة الرياضية في النادي لحسم مصير مدرب أتلتيك بلباو السابق وغير مستبعد استمراره في الموسم المقبل.

وترغب جماهير برشلونة في رحيل فالفيردي عن صفوف البارسا بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا 2-1 والهزيمة القاسية من ليفربول 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.