رياضة | الفرنسي "ديسابر" يقترب من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرنسي "ديسابر" يقترب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي من تولي المهمة الفنية للأهلي خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي، وذلك عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وكثفت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع المدير الفني الفرنسي، للتوصل لاتفاق نهائي لتولي المهمة الفنية عقب نهاية مهمته مع أوغندا بالكان الإفريقي.

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ويتواجد المنتخب الأوغندي وقع في المجموعة الأولى مع المنتخب الوطني بجانب منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

وكان ديسابر قد قدم مستوى رائع مع الإسماعيلي في الموسم الماضي، بعدما نجح في قيادة الفريق لتصدر بطولة الدوري المصري، قبل أن يرحل عقب نهاية الدور الأول لتدريب منتخب أوغندا.