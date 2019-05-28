رياضة | تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل من الدوريات الخمس الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل من الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت نسخة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019 على الإنتهاء، حيث لم يتبقى خلالها إلا مباراة وحيدة بين فريقي ليفربول وتوتنهام، والتي ستقام على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات نهائي دوري الأبطال.

وحسمت معظم المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل من دور المجموعات أو الدور التمهيدي، وذلك بعد إنتهاء جميع الدوريات الأوروبية منذ أيام قليلة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من الدوريات الخمس الكبرى.

الدوري الإنجليزي :-

توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي - ليفربول - تشيلسي.

الدوري الإيطالي :-

يوفنتوس - نابولي - أتالانتا - إنتر ميلان.

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الدوري الإسباني :-

برشلونة - أتليتكو مدريد - ريال مدريد - فالنسيا.

الدوري الفرنسي :-

باريس سان جيرمان - ليل.

الدوري الألماني :-

بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند - بايرن ليفركوزن - لايبزيج.

وفي حال إنتصار تشيلسي على فريق أرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، فسوف تذهب بطاقة تأهل الفائز بالبطولة إلى ثالث الدوري الفرنسي (أولمبيك ليون)، بحيث أن البلوز وصلوا بالفعل إلى البطولة، بينما اذا فاز الجانرز فسيكون هناك 5 أندية إنجليزية في النسخة القادمة.