انت الان تتابع تفاصيل خبر بعثة "العنابي" القطري تصل البرازيل لخوض كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - وصلت بعثة المنتخب القطري لكرة القدم، الاثنين، إلى البرازيل، لتصبح أولى البعثات الرياضية الواصلة للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تُعد الأقدم بالعالم بين جميع البطولات على مستوى المنتخبات.

ويشارك منتخب قطر إلى جانب نظيره الياباني ببطاقتي دعوة في البطولة اللاتينية، لكن بعثة "العنابي" كانت أول الواصلين إلى مطار ساو باولو الدولي، ومنه إلى ريو دي جانيرو.

ويقيم "الأدعم"، الذي تُوّج بكأس أمم آسيا مطلع فبراير المنصرم لأول مرة في تاريخه، في منتجع "مانجاراتيبا" السياحي، جنوبي ريو دي جانيرو.

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ومن المقرر أن يخوض "بطل آسيا" مباراة ودية أمام البرازيل، في الخامس من يونيو المقبل بمدينة برازيليا، ثم يلتقي بـ"مانجاراتيبا"، أحد أندية الدرجة الرابعة البرازيلية، في التاسع من الشهر ذاته.

وكانت قرعة البطولة اللاتينية، التي سحبت أواخر يناير الماضي، قد أوقعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية، التي وصفت بـ"الحديدية"، وذلك إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي.

ومن المقرر أن يبدأ الأدعم"، الذي يستعد للنسخة المونديالية المقبلة التي تحتضنها قطر، شتاء عام 2022، مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي، في الـ16 من يونيو 2019، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من الشهر ذاته.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا بالمركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.