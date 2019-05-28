انت الان تتابع تفاصيل خبر تشافي مدرباً للسد القطري.. ومعسكر صيفي ببرشلونة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - أعلن نادي السد القطري، الثلاثاء، تعيين نجمه الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز مدرباً جديداً للفريق الأول، خلفاً للبرتغالي جوفالدو فيريرا، وذلك في أول استحقاق تدريبي لأسطورة الكرة الإسبانية بعد مشوار حافل كلاعب في ملاعب "الساحرة المستديرة".

وكشف النادي القطري العريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن تشافي سيتولى تدريب الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وأزاح السد عن طاقم تشافي التدريبي؛ إذ يضم سيرجيو أوريول وإيفان توريس وأوسكار هيرنانديز وجوزيه مانويل وديفيد باراتس وأنتونيو لوبو وسيرجيو غارسيا وأنتونيو ترامولاس.

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وأشار إلى أن "الزعيم" سيخوض معسكره الإعدادي في برشلونة، وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كيلومتر عنها، وذلك ما بين الـ14 والـ29 من يوليو المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين، على أن يكون هناك تجمع قبلها بأسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين.

وكان تشافي، الذي يُعد أحد أبرز من أنجبتهم الكرة الإسبانية والعالمية، قد أعلن اعتزاله اللعب نهائياً بنهاية هذا الموسم، مؤكداً أنه سيتجه إلى عالم التدريب، مثلما صرح سابقاً لـ"الخليج 365".

يُشار إلى أن أسطورة كرة القدم الإسبانية سوف يستهل مشواره في عالم التدريب بثلاث مباريات نارية؛ إذ سيواجه مواطنه الدحيل ذهاباً وإياباً، في السادس والـ13 من أغسطس المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وفي الـ17 من ذات الشهر، يصطدم الفريقان للمرة الثالثة في غضون 11 يوماً فقط، ولكن هذه المرة على كأس الشيخ جاسم، وهي بطولة كأس السوبر القطري، التي تعتبر تدشيناً رسمياً للموسم الكروي الجديد (2019-2020).