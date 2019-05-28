انت الان تتابع تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. ريال مدريد بطلاً لأوروبا للمرة الـ11 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - في مثل هذا اليوم من عام 2016 تُوّج فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه.

وتغلّب الفريق الملكي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان الريال قد عاد إلى الساحة الأوروبية بتتويجه بـ"العاشرة"، في عام 2014، وكانت أيضاً على حساب أتلتيكو مدريد، في المباراة التي فاز فيها "البلانكو" بنتيجة (4-1) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

ولم يكتفِ رفاق القائد سيرجيو راموس بذلك؛ بل أكملوا هيمنتهم على القارة العجوز بلقبين آخرين متتاليين، على حساب يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي، عامي 2017 و2018.

ووضع أياكس أمستردام الهولندي حداً لتلك السيطرة المدريدية؛ بعدما أقصى الفريق الملكي من ثمن نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال؛ بفوزه في "سانتياغو برنابيو" بنتيجة (4-1)، معوضاً خسارته في "يوهان أرينا كرويف" بنتيجة (1-2).

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