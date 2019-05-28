انت الان تتابع عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
الأهلي - الزمالك
تغنى محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، بطارق حامد، نجم خط وسط الأمواج الزرقاء السابق، ونادي الزمالك الحالي، وذلك عقب تتويج القلعة البيضاء، بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة". فخور باداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019 كما تحدث رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز لبعد بطولة
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "فخور بأداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة".— Farag Amer (@FaragAmer_)
فخور باداء ورجولة طارق حامد ابن نادي سموحة— Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019
— Farag Amer (@FaragAmer_)
كما تحدث رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز لبعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قائلآ: "إطالة الدوري العام ومحاولة مطة لبعد البطولة الإفريقية، أفقده بريقه وجعله مثل الخضار المسلوق صحي ولكن بدون طعم".
اطالة الدوري العام ومحاولة مطة لبعد البطولة الافريقية افقدة بريقة وجعلة مثل الحضار المسلوق صحي ولكن بدون طعم— Farag Amer (@FaragAmer_) May 28, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر عامر عن لعب الدوري بعد كأس الأمم: زي الخضار المسلوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.