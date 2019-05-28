بايرن ميونخ ينتظر رد كلوزه

عرض بايرن ميونخ على نجمه السابق ميروسلاف كلوزه منصبًا جديدًا، قبل بداية الموسم المقبل.

ويتولى الدولي الألماني الأسبق تدريب بايرن تحت 17 عامًا، لكن النادي البافاري يخطط لمنحه دورًا أكبر هذا الصيف.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، لصحيفة "TZ" الألمانية: "عرضنا على كلوزه تولي تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا".

وأكد حميديتش أن إدارة النادي تنتظر رد كلوزه على العرض، لمعرفة رأيه في مهمته المنتظرة.

ويخطط مسؤولو بايرن ميونخ لإعادة هيكلة الإدارات الفنية لفرق الشباب بالنادي قبل انطلاق الموسم المقبل.