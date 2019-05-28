آرسنال يتحفز لخطف هدف مانشستر يونايتد

يأمل أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، في ضم البلجيكي توماس مونييه ظهير باريس سان يجرمان، وسط منافسة قوية من مانشستر يونايتد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد استقر على ضم مونييه، في ظل ارتفاع سعر آرون بيساكا ظهير كريستال بالاس.
ولكن يقال أن إيمري حريص على توجيه ضربة قوية ليونايتد، بإقناع لاعبه السابق بالانضمام لآرسنال.
وتدرب مونييه تحت قيادة إيمري، عندما كان الأخير مدربًا لسان جيرمان، قبل أن يتولى تدريب آرسنال مطلع الموسم الجاري.
ويرغب إيمري في خلق منافسة قوية مع هيكتور بيليرين الظهير الحالي لآرسنال.
وعانى مونييه من موسم حافل بالإصابات مع سان جيرمان، حيث بدأ 19 مباراة فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وتشير التقارير إلى أن مونييه سيكلف النادي الحاصل على خدماته 26.5 مليون جنيه إسترليني.
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