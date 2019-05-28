جيبور يُعلن الرحيل عن الوداد البيضاوي

أعلن الليبيري ويليام جيبور، مهاجم الوداد المغربي، بشكل مفاجئ مغادرة النادي البيضاوي بنهاية الموسم الحالي، في ظل ابتعاده بشكل متواصل عن المشاركة بالمباريات.

ونشر المهاجم الليبيري، خبر مغادرته للنادي البيضاوي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف من خلالها عن هذا القرار دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وتحفظ جيبور عن ذكر أسباب اتخاذه هذا القرار الذي يأتي قبل 4 أيام من إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس، والمقرر الجمعة المقبل.

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وكشف مسبقًا نية جيبور، الرحيل هذا الموسم بسبب عدم انتظامه في الظهور بمباريات الفريق خلال الدوري المحلي ودوري الأبطال بتوصية من المدرب فوزي البنزرتي، الذي أبلغ مجلس إدارة النادي عدم اقتناعه به.

وكان جيبور قد توج هدافًا للدوري المغربي قبل موسمين بـ19 هدفًا قبل أن يعود للفريق هذا الموسم كأغلى صفقة للاعب أجنبي في تاريخ النادي لمدة 3 مواسم.