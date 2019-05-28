لاتسيو يضع شرطا للتفاوض مع يوفنتوس بشأن سافيتش

كشف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، موقف ناديه من الأنباء التي أفادت بطلب يوفنتوس، التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الفريق.

وقال لوتيتو، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ميلينكوفيتش سافيتش ليس للبيع.. يوفنتوس لم يطلب مني شراء سافيتش، لأنه في الحياة نطلب الأشياء الممكنة فقط".

وأضاف: "يوفنتوس حاول التوقيع مع كيتا بالدي بطريقته الخاصة، وبدلاً من ذلك، قمت ببيعه إلى موناكو مقابل 30 مليون يورو".

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وتابع "صحيح أيضًا أنه إذا وصل عرض كبير بما فيه الكفاية، ليس فقط للنادي ولكن أيضًا للاعب، فسنجلس على الطاولة للحديث عن ذلك".

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب يوفنتوس، من التعاقد مع سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.