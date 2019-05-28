شكرا لقرائتكم الإنذار الثالث يحرم بتروجت من "زولا" أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبد الرحمن زولا صانع ألعاب بتروجت يغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى الجولة الاخيرة للدورى بسبب الإيقاف . يشار إلى أن زولا قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه فى الـ33 للمسابقة والتى انتهت لصالح الفريق السكندرى بهدفين مقابل للاشئ . Advertisements ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تجهيز البديل قبل المواجهة الحاسمة والحساسة للفريق البترولى بالدورى والتى ستحدد الموقف النهائى للفريق البترولى بالدورى .يغيب عبد الرحمن زولا صانع ألعاب بتروجت عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى الجولة الاخيرة للدورى بداعى الإيقاف .

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