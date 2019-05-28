شكرا لقرائتكم اتحاد السلة ينصب مدرب الزمالك مديرا فنيا للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن تولى عصام عبد الحميد المدير الفنى لسلة الزمالك ، منصب المدير الفنى للمنتخب.
كما اتفق اتحاد السلة على أن يعاون عصام عبد الحميد فى الجهاز الفنى وسام جابر وأحمد فوزى مدربان.
يأتى التعاقد مع عبد الحميد بعد أن تم صرف النظر عن التعاقد مع الأسبانى ألفريد جولبى ، بعد مماطلة مسئولى الرياضة البت فى موقفه سواء بالرفض او الموافقة على التعاقد مع .
الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتولى عصام عبد الحميد منصب المدرب فى الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى ، إلا أنه بعد الاستقرار على مدرب محلى تم إسناد المهمة لمدرب الزمالك.
كان عصام عبد الحميد توج مع سلة الزمالك ببطولة الدورى مؤخرا بعد غياب النادى عن البطولات عدة سنوات.
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