شكرا لقرائتكم المقاولون يوافق على سفر الجوهرى إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح على سفر يوسف الجوهرى لاعب الفريق الشاب إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى.
يشار إلى أن يوسف الجوهرى قد أصيب خلال إحدى مباريات فريقه بالدورى ، وكان عماد النحاس المدير الفنى للذئاب يعتمد عليه بشكل أساسى.
ويحاول مسئولو المقاولون علاج وتأهيل اللاعب بشكل جيد، خاصة أنه كان من الخامات المبشرة التى كانت تطمح فى الإحتراف الخارجى.
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