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شكرا لقرائتكم رئيس النجوم : دورى الموسم المقبل "باطل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، أن دورى الموسم المقبل سيشوبه البطلان نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.
وقال الطويلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إن الدوري القادم سيكون باطل لعدم تكافؤ الفرص، حيث سيبدأ 14 نادي الدوري بدون تلاحم الموسمين ، بينما يحرم من ذلك ٤ أندية وهم الأهلي والزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي وذلك في حال تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
محمد الطويلة
يأتى كلام رئيس نادى النجوم على اعتبار أن مبدأ تكافؤ الفرص هو واحدا من أهم المبادئ الحاكمة في قواعد "الفيفا" للعبة ، ويكفي أن يتقدم نادي واحد من الأندية الأربعة بتقديم شكوى للفيفا يوضح بها أن هذا القرار سيحرمه من حقه في تكافؤ الفرص بأخذ قسط من الراحة مساوي لما حدث مع 14 نادي مشاركين في البطولة.
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