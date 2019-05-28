شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يحدد 18 يونيو لبدء إعداد لاعبى المصرى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2020/2019 ، يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يونيو المقبل.

ويستأنف الجهاز الفني غداً التدريبات اليومية لفريقي المصري تحت 21 ، 19 عاماً والتي يركز من خلالها الجهاز الفني على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين وكذلك تلقين اللاعبين استراتيجية لعب الفريق الأول لإحداث مزيد من التجانس بين كافة اللاعبين سواء من لاعبي الفريق الأول أو من الناشئين.

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ويواصل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى عملية تأهيل اللاعبين المصابين أملاً في تماثلهم التام للشفاء قبيل انطلاق فترة الإعداد المقبلة.