شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك وبيراميدز خارج أول يوم معسكر للمنتخب.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد تأخر انضمام لاعبى الزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لأمم افريقيا 2019.

ويلتقى الزمالك أمام الجونة يوم 6 يونيو المقبل، كما يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود فى نفس اليوم وفقا للمواعيد الجديدة التى سيعلنها اتحاد الكرة اليوم، ما يعنى غياب لاعبى الفريقين عن المران الأول فى معسكر المنتخب.

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كان أجيرى ضم 9 لاعبين من الزمالك وبيراميدز وهم جنش وطارق حامد والونش ومحمود علاء من الزمالك، وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ودونجا واحمد الشناوى.