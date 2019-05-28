شكرا لقرائتكم طعن لاعب عراقي بـ"سكين".. ومطالبات بمعاقبة المتسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت حادثة طعن حيدر حسين نجم نادي الطلبة العراقي، الشارع الرياضي العراقي الذي طالب بسن قوانين لحماية اللاعبين ومحاسبة المتسببين بالاعتداء على اللاعب. وكان حيدر حسين قد تعرض إلى اعتداء بالسلاح الأبيض عقب نهاية مباراة فريقه أمام البحري، وذلك في مجمع تجاري خلال جولة تسوق قام بها رفقة صديقه، ورغم أنه بات بحال أفضل بعد تلقيه العلاج، إلا أنه سيغيب عن مباراة فريقه أمام نفط الوسط.

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