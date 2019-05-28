شكرا لقرائتكم 20 مليون يورو تنقل البرازيلي فيليبي إلى أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم في بيان لسلطات البورصة المحلية في وقت متأخر يوم الاثنين أن مدافعه الدولي البرازيلي فيليبي تعاقد مع أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو، ولم يفصح الناديان عن أي معلومات إضافية.

وانتقل فيليبي أوغوستو دي ألميدا مونتيرو (30 عاما) الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده، إلى بورتو في يونيو 2016 قادما من نادي كورنثيانز البرازيلي.

وتأتي صفقة التعاقد مع فيليبي لتعويض رحيل قائد أتلتيكو قلب الدفاع الأوروغوياني دييغو غودين (33 عاما) بعد تسعة مواسم قضاها مع فريق العاصمة.

وكان بورتو أعلن في مارس الماضي انتقال مدافعه البرازيلي إدير ميليتاو (21 عاما) إلى ريال مدريد، جار أتلتيكو، مقابل 50 مليون يورو.