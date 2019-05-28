شكرا لقرائتكم "برازيل 82".. منتخب خسر المونديال وكسب قلوب "العشاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعرف المونديال منتخباً خسر بطولة وهو يستحقها أكثر من منتخب البرازيل في كأس العالم 1982 بقيادة تيلي سانتانا وسقراط وزيكو وفالكاو، وهم الذين قدموا كرة قدم لا يمكن نسيانها قبل الخروج على يد إيطاليا، وعلى الرغم من ذلك، يعتبره البعض أفضل منتخب مر في تاريخ كرة القدم.
كان البرازيليون يعتمدون على كرة قدم هجومية بحتة في ذلك المونديال الذي أقيم في شهر رمضان من عام 1982، اكتسحوا أسكتلندا ونيوزيلاندا والاتحاد السوفييتي في دور المجموعات، وتخطوا الأرجنتين في يوم طرد به الأسطورة مارادونا من الملعب.
كل شيء كان يشير إلى أن البرازيل ستتوج باللقب الرابع في تاريخها، لكن الإيطالي باولو روسي غيّر كل شيء وقاد بلاده إلى هزيمة السامبا، والتتويج باللقب عقب ذلك.
يرى الكثيرون أن منتخب البرازيل خسر ذلك المونديال، لكنه كسب قلوب عشاق كرة القدم.
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