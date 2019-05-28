النادي الأهلي يقيم حفل الإفطار السنوي بحضور محمود الخطيب اليوم

يشهد المقر الرئيسي للنادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، حفل النادي الكبير السنوي الذي يقام في شهر رمضان سنويا، حيث يقوم النادي بعمل حفل إفطار جماعي، وقامت الإدارة التنفيذية للنادي بالتنسيق مع المركز الإعلامي وكل الإدارات المختصة بخصوص إعداد كشوف المدعوون للإفطار الجماعي داخل النادي.

كما قام المركز الإعلامي بتوجيه الدعوات لكافة السادة الحضور من عدة شخصيات منهم شخصيات إعلامية وعدد من الشخصيات الرياضية، كما سيكون مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في استقبال المدعوين لحفل الإفطار الجماعي، ومن المقرر أن يقام الحفل في مقر النادي الأهلي في نادي الجزيرة.