نادي الزمالك يرفض إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر

اعلن مصدر خاص من داخل مقر نادي الزمالك، بأن مسئولي نادي الزمالك يرفضون تماما خوض مباراة السوبر الفريقي داخل دولة قطر، مثل ما حدث العام الماضية في كأس السوبر الأفريقي، كما أن رئيس نادي الزمالك قام بأجراء بعض الاتصالات بأحمد أحمد، ريس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى يخبره برفض فكرة أقامة مباراة السوبر الأفريقي داخل قطر.

كما يرفض مسئولو نادي الزمالك إقامة مباراة السوبر الأفريقي بقطر، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر، وكان نادي الزمالك قد رفض في وقت سابق أن يشارك فريق كرة اليد في بطولة العالم بسبب إقامتها في قطر.

كما ينتظر فريق نادي الزمالك الفريق الفائز من مباراة العودة ما بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي ستقام يوم الجمعة القادمة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمباراة ستقوم على ملعب الأوليمبي برادس، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل ١/١ في المغرب.