شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب المقاولون الشاب يسافر لألمانيا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح سفر يوسف الجوهرى لاعب الفريق الشاب إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى. يوسف الجوهرى أصيب خلال إحدى مباريات فريقه بالدورى، بالرغم من أن عماد النحاس المدير الفنى للذئاب كان يعتمد عليه بشكل أساسى. ويحاول مسئولو المقاولون علاج وتأهيل اللاعب بشكل جيد، خاصة أنه كان من الخامات المبشرة التى كانت تطمح فى الاحتراف الخارجى.

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