الأهلى: "كتف" أزارو سليم ويشارك فى التدريبات بدون آلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية وليد أزارو مهاجم الفريق بعد مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، وتعافيه من الألم الذى شعر به فى الكتف عقب مباراة الإسماعيلى فى الدورى. Advertisements وشارك أزارو فى مران الفريق الجماعى والذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات الكرة. ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم تحت قيادة المدير الفنى مارتن لاسارتى، وجهازه المعاون والذى يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية من خلال التدريبات اليومية.

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