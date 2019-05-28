شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المشجعين على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة كثافة فى إقبال المشجعين على المنفذ من أجل الحصول على الـfan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل.
وانطلق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة فى الحادية عشرة صباح اليوم من أجل تسليم الـFan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء حتى الواحدة صباحا.
وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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