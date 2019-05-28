شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك مديرا فنيا لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن تولى عصام عبد الحميد المدير الفنى لسلة الزمالك منصب المدير الفنى للمنتخب.

ومن المقرر أن يعاون عصام عبد الحميد فى الجهاز الفنى وسام جابر وأحمد فوزى مدربان.

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جاء التعاقد مع عبد الحميد بعد أن تم صرف النظر عن التعاقد مع الإسبانى ألفريد جولبى، بعد مماطلة المسئولين فى البت فى موقفه سواء بالرفض أو الموافقة على التعاقد معه.

وكان من المقرر أن يتولى عصام عبد الحميد منصب المدرب فى الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى، إلا أنه بعد الاستقرار على مدرب محلى تم إسناد المهمة لمدرب الزمالك.

يذكر أن عصام عبد الحميد توج مع سلة الزمالك ببطولة الدورى بعد غياب النادى عن البطولات عدة سنوات.