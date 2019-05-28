شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبطال الكونفدرالية.. وراء كل رجل عظيم امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة تنطبق بقوة على نجوم الزمالك الحاصلين على لقب بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى التاريخ بالتفوق على نهضة بركان المغربى 5 / 3 بركلات الترجيح. وشهد نهائى الكونفدرالية دعم زوجات النجوم لأزواجهن فى اللقاء بالحضور إلى ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. Advertisements وتواجدت فى اللقاء زوجة المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس وزوجات كل من حميد أحداد وحمدى النقاز وعمر السعيد، بينما احتفلت زوجة محمد إبراهيم بالكأس فى المنزل مع زوجها. ويرصد ”الخليج 365” لقطات من مساندة زوجات اللاعبين للنجوم فى الصور التالية:

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