شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم: دورى الموسم المقبل يشوبه البطلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم إن دورى الموسم المقبل سيشوبه البطلان نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.

أكد رئيس نادى النجوم أن الدورى القادم سيكون باطلا لعدم تكافؤ الفرص؛ حيث سيبدأ 14 ناديا بالدورى بدون تلاحم الموسمين، بينما يحرم من ذلك 4 أندية وهم الأهلى والزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلى، وذلك حال تأجيل الدورى إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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ونشر رئيس النجوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: (مفاجأة .. دورى العام القادم باطل لعدم تكافؤ الفرص حيث 14 ناديا يبدأون الدورى بدون تلاحم الموسمين بينما يحرم من ذلك 4 أندية)؛ وذلك باعتبار أن مبدأ تكافؤ الفرص هو واحد من أهم المبادئ الحاكمة فى قواعد "الفيفا" للعبة، ويكفى أن يتقدم نادى واحد من الأندية الأربعة بتقديم شكوى للفيفا يوضح بها أن هذا القرار سيحرمه من حقه فى تكافؤ الفرص بأخذ قسط من الراحة مساوى لما حدث مع الأندية المشاركة فى البطولة.