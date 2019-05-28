شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل محمود كهربا عن الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى عن اقتراب رحيل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق من الرحيل عن النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد حصول فريقه على الكونفدرالية الأفريقية.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد وعد اللاعب فى أكثر من مناسبة على الموافقة على رحيله حال وصول عرض مادى يليق بإمكانيات اللاعب والنادى.

الزمالك على رحيل كهربا؟

س : هل يوافق

ج : أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن الإدارة لن تقف أمام رغبة محمود كهربا فى الرحيل عن النادى على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

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س : ما شروط الزمالك للموافقة على رحيل كهربا ؟

اشترط مسئولو الزمالك تقديم عرض مالى قوى يليق بإمكانيات النادى واللاعب الفنية من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، خاصة أنه من المتوقع حصول النادى على أكثر من 100 مليون جنيه نظير رحيل المهاجم الدولى.

س : لماذا يصر كهربا على الرحيل ؟

ج : يسعى محمود كهربا للرحيل عن الزمالك، لرغبته فى تأمين مستقبله بالشكل الجيد، خاصة أن عمره مازال صغيرا حيث لم يتعدى الـ26 من عمره.

س : ما الدورى الذى يرغب كهربا فى المشاركة به ؟

ج : يرغب محمود كهربا فى العودة من جديد للدورى السعودى الذى شهد تألقه عندما كان لاعبا باتحاد جدة السعودى فى الموسم الماضى، ويأمل كهربا فى موافقة مسئولى الزمالك، خاصة أنه أوفى بوعده فى حصول الفريق الأبيض على الكونفدرالية.