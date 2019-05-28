شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفقد "زولا" فى لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الرحمن زولا صانع ألعاب بتروجت عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى بداعى الإيقاف.

كان زولا قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحة فى الـ33 للمسابقة، والتى انتهت لصالح الفريق السكندرى بهدفين مقابل لا شىء.

ويحاول محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تجهيز البديل قبل المواجهة الحاسمة والحساسة للفريق البترولى بالدورى، والتى ستحدد الموقف النهائى للفريق البترولى بالدورى.