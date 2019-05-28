شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس 4 مباريات فى الدورى المصرى، حيث تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1، ونفس النتيجة انتهت مباراة إنبى والنجوم، بينما حقق المصرى البورسعيدى فوزا عريضا على الداخلية بثلاثية نظيفة.

وفى البحر الأحمر تعادل الجونة مع الإسماعيلى سلبيًا ليضمن أبناء حمادة صدقى البقاء بنسبة كبيرة بعد وصولهم للنقطة 37 ويتبقى لهم مباراة مع الزمالك، فى الوقت الذى ارتفع فيه رصيد الإسماعيلى إلى 43 نقطة فى المركز السابع.

فيما واصل الأهلى تصدره لبطولة الدورى برصيد 74، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة.