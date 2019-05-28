شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المحلاوية يوثقون وصول الننى للنهائى الأوروبى بجرافيتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد من شباب منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى، التى شهدت مولد ونشأة النجم المصرى محمد الننى لاعب خط وسط منتخب مصر والمحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى توثيق لحظات مشاركة النجم المصرى فى نهائى الدورى الأوروبى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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