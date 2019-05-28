شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب بدون لاعبى الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد تأخر انضمام لاعبى الزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا 2019.
ويخوض الزمالك مباراة فى الدورى أمام الجونة يوم 6 يونيو المقبل، كما يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود فى نفس اليوم، وفقا للمواعيد الجديدة التى سيعلنها اتحاد الكرة اليوم، ما يعنى غياب لاعبى الفريقين عن المران الأول فى معسكر المنتخب.
يذكر أن أجيرى ضم 9 لاعبين من الزمالك وبيراميدز وهم جنش وطارق حامد والونش ومحمود علاء من الزمالك، وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ودونجا وأحمد الشناوى.
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