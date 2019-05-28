شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 18 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو المقبل موعداً لبدء فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد 2020/2019.

فيما يستأنف الجهاز الفنى غداً التدريبات اليومية لفريقى المصرى تحت 21 و19 عاماً والتى يركز من خلالها الجهاز الفنى على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، وكذلك تلقين اللاعبين استراتيجية لعب الفريق الأول لإحداث مزيد من التجانس بين كافة اللاعبين سواء من لاعبى الفريق الأول أو من الناشئين.

على صعيد آخر يواصل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى عملية تأهيل اللاعبين المصابين أملاً فى تماثلهم التام للشفاء قبيل انطلاق فترة الإعداد المقبلة.