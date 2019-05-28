سوبر كورة.. من يحصد لقب هداف الزمالك هذا الموسم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو الزمالك حصد الألقاب الفردية وتحقيق الإنجازات الشخصية، بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. لمعرفة المنافسين على لقب هداف الزمالك هذا الموسم اضغط هنا

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