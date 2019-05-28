رسمياً.. تشافي مديراً فنيا للسد القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن نادي السد القطري عن تعيين النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق، مديراً فنياً للفريق.

وقال الحساب الرسمي لنادي السد أن تشافي سيكون مدرباً للفريق بداية من الموسم القادم.

وسيعاون تشافي القيادة الفنية سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا، أنتونيو ترامولاس.

Advertisements

وأكد النادي أن الفريق سيخوض معسكره الإعدادي مع تشافي في برشلونة وتحديداً في جيرونا في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة جميع اللاعبين.

ولعب تشافي مع السد القطري منذ رحيله عن برشلونة الإسباني في 2015، وقرر الاعتزال خلال هذا الموسم.

ولعب النجم الإسباني 86 مباراة مع السد في جميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 28 آخرين.