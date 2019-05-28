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الطويلة: بطولة العام القادم سيشوبها البطلان

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قال محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إن الموسم المقبل سيشوبه البطلان نظرا لعدم تكافؤ الفرص.

وأكد رئيس نادي النجوم أن الدوري القادم سيكون باطلا لعدم تكافؤ الفرص؛ حيث سيبدأ ١٤ ناديا الدوري بدون تلاحم الموسمين، بينما يحرم من ذلك ٤ أندية وهي الأهلي والزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي

وذلك في حال تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

ونشر رئيس النجوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا : (مفاجأة .. دوري العام القادم باطل لعدم تكافؤ الفرص حيث ١٤ ناديا

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يبدؤون الدوري بدون تلاحم الموسمين بينما يحرم من ذلك ٤ أندية) ؛ وذلك بإعتبار أن مبدأ تكافؤ الفرص هو واحد من أهم المبادئ الحاكمة في قواعد "الفيفا" للعبة ، ويكفي أن يتقدم ناد واحد من الأندية الأربعة بتقديم شكوى للفيفا يوضح بها أن هذا القرار سيحرمه من حقه في تكافؤ الفرص بأخذ قسط من الراحة مساو لما حدث مع ١٤ ناديا مشاركا في البطولة.
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