الطويلة: بطولة العام القادم سيشوبها البطلان

قال محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إن الدوري المصري الموسم المقبل سيشوبه البطلان نظرا لعدم تكافؤ الفرص.
وأكد رئيس نادي النجوم أن الدوري القادم سيكون باطلا لعدم تكافؤ الفرص؛ حيث سيبدأ ١٤ ناديا الدوري بدون تلاحم الموسمين، بينما يحرم من ذلك ٤ أندية وهي الأهلي والزمالك والمقاولون العرب والإسماعيليوذلك في حال تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
ونشر رئيس النجوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا : (مفاجأة .. دوري العام القادم باطل لعدم تكافؤ الفرص حيث ١٤ ناديا
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