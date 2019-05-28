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أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع فيليبي مونتيرو

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن إتمام التعاقد مع المدافع البرازيلي فيليبي مونتيرو، لاعب نادي بورتو البرتغالي، لينضم للروخيبلانكوس بداية من الموسم

المقبل.

وأشار أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي إلى انتقال فيليبي مونتيرو، صاحب الـ 30، إلى صفوف

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الروخيبلانكوس بعقد يمتد ثلاثة مواسم.

ويسعى الروخيبلانكوس لتدعيم الفريق، لتعويض رحيل المدافع الأوروجواياني دييجو جودين، بعد 9 مواسم قضاها ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، قبل أن يعلن رحيله مع نهاية الموسم المنصرم.

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