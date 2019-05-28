فان دايك: سنقدم كل ما لدينا أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيقدم كل لديه أمام توتنهام، من أجل حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول إلى النهائي للمرة الثانية.

وأضاف فان دايك أن الفريق عمل بشكل

كبير وجيد هذا الموسم، الذي شبه انتهى، وستكون مباراة توتنهام أمر جيد من أجل المحاولة مرة أخرى نحو البطولة.

وواصل مدافع الريدز: "أمامنا نهائي كبير واحد،

سنقدم كل ما لدينا أماهم، سنرى ما سيحدث خلال المباراة".

وتابع: "سيكون مباراة النهائي رقم الـ50 لهذا الموسم ؟ أعتقد أن العقلية هى دائمًا المطلوبة، أحاول القيام بالأشياء الصحيحة، وعملية الاستشفاء حتى نستعيد لياقتنا، الأمر ليس سهلًا".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، يوم السبت المقبل، على "ميتروبوليتانو".