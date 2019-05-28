أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيقدم كل لديه أمام توتنهام، من أجل حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الوصول إلى النهائي للمرة الثانية.
وأضاف فان دايك أن الفريق عمل بشكلكبير وجيد هذا الموسم، الذي شبه انتهى، وستكون مباراة توتنهام أمر جيد من أجل المحاولة مرة أخرى نحو البطولة.
وواصل مدافع الريدز: "أمامنا نهائي كبير واحد،
وتابع: "سيكون مباراة النهائي رقم الـ50 لهذا الموسم ؟ أعتقد أن العقلية هى دائمًا المطلوبة، أحاول القيام بالأشياء الصحيحة، وعملية الاستشفاء حتى نستعيد لياقتنا، الأمر ليس سهلًا".
ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، يوم السبت المقبل، على "ميتروبوليتانو".
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: سنقدم كل ما لدينا أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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