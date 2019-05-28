ساري يطالب إدارة يوفنتوس بضم إيسكو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، تحدث مع إدارة نادي يوفنتوس حول مطالبه في حالة توليه مهمة تدريب السيدة العجوز.
وكان هناك العديد من الأنباء تم تداولها عن إمكانية تولي، ماوريسيو ساري المهمة الفنية لفريق يوفنتوس خلفًاللمدير الفني الحالي ماسيميليانو أليجري، والذي تم الإعلان عن رحيله.
كما اقترب ساري من إنتهاء مهتمه مع تشيلسي، فمن المتوقع ان تكون مباراة نهائي الدوري الاوروبي امام ارسنال، هي الأخيرة له مع
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية "ساري طلب من إدارة يوفنتوس، أن تقوم بضم لاعب وسط ريال مدريد، في حالة توليه تدريب البيانكونيري".
ولم يظهر إيسكو مع ريال مدريد هذا الموسم، سوى في 11 مباراة حيث عانى من قلة المشاركات، وتضائل دوره مع الفريق الملكي، ما ينبئ باستمرار ذلك الأمر حال استمراره الموسم المقبل.
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