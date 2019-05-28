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انطلاق معسكر منتخب مصر في يونيو من دون لاعبي الزمالك وبيراميدز

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 ينطلق معسكر متتخب مصر في يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في غياب 9 لاعبين، من فريقي الزمالك وبيراميدز.

 يضم منتخب مصر من بيراميدز 5 لاعبين، هم: أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد أيمن منصور، عبدالله السعيد،

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بجانب 4 لاعبين من الزمالك، هم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.

 يرتبط الزمالك يوم 6 يونيو المقبل بمواجهة الجونة، أما بيراميدز فيلتقى حرس الحدود.

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