انطلاق معسكر منتخب مصر في يونيو من دون لاعبي الزمالك وبيراميدز

ينطلق معسكر متتخب مصر في يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في غياب 9 لاعبين، من فريقي الزمالك وبيراميدز.

يضم منتخب مصر من بيراميدز 5 لاعبين، هم: أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد أيمن منصور، عبدالله السعيد،

بجانب 4 لاعبين من الزمالك، هم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.

يرتبط الزمالك يوم 6 يونيو المقبل بمواجهة الجونة، أما بيراميدز فيلتقى حرس الحدود.