انطلاق معسكر منتخب مصر في يونيو من دون لاعبي الزمالك وبيراميدز

ينطلق معسكر متتخب مصر في يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في غياب 9 لاعبين، من فريقي الزمالك وبيراميدز.
يضم منتخب مصر من بيراميدز 5 لاعبين، هم: أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد أيمن منصور، عبدالله السعيد،
يرتبط الزمالك يوم 6 يونيو المقبل بمواجهة الجونة، أما بيراميدز فيلتقى حرس الحدود.
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