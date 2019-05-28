تشافي مديرًا فنيًا للسد القطري خلفًا لمدرب الزمالك السابق

أعلن نادي السد القطري تعيين أسطورة برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، مديرًا فنيًا للفريق، بدايةً من الموسم المقبل، خلفًا لاوزفالدو فيريرا، الذي اعتزل التدريب.

ضاف النادي، في بيانه، أن تشافي سيبدأ عمله

مع فريقه، وسيبدأ مهامه مع طاقمه الذي يضم سيرجيو أوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس،انتونيو لوبو، سيرجيو غارسيا، انتونيوترامولاس.

وتابع البيان: "سيخوض الفريق معسكره الإعدادي في برشلونة، وتحديدًا في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو، بمشاركة كل اللاعبين، على أن يكون هناك تجمع قبلها بأسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين".