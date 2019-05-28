كافاني يضع شرط من أجل الموافقة على الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يملك شرطًا واحدًا من أجل الانتقال إلى أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن كافاني لن يوافق على الانتقال

إلى أتلتيكو مدريد، إلا في حالة رحيل دييجو كوستا مهاجم الروخيبلانكوس، خاصة وإنه يرغب في التواجد بشكل أساسي في التشكيل دون منافسة.

وكانت هناك أنباء متداولة عن إمكانية

رحيل دييجو كوستا عن أتلتيكو مدريد، متوجهاً إلى الدوري الصيني، وسط موافقة من الروخيبلانكوس نظراً لأزماته المتكررة.

ويسعى نادي أتلتيكو مدريد لدعم الفريق، خلال فترة الانتقالات بعدد من الصفقات القوية، نظراً لرحيل أكثر من لاعب نهاية الموسم المنصرم، وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والمدافع الأوروجواياني دييجو جودين.